Austritt aus der Kirche Wo Sie im Kreis Wesel am längsten auf einen Termin warten

Wer im Kreis Wesel aus der Kirche austreten will, muss je nach Wohnort unterschiedlich lange auf einen Termin warten. Wie aus einem Bericht des NRW-Justizministeriums hervorgeht, erhalten Austrittswillige am Amtsgericht Rheinberg nach bis zu zwei Monaten einen Termin, am Amtsgericht in Moers sogar erst nach drei Monaten, an den Amtsgerichten in Wesel und Dinslaken dagegen schon nach zwei Wochen.