Gemeinde trennt sich vom Gebäude Förderverein kämpft um Erhalt der Kirche Mörmter

Weiter mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Gespräch bleiben und als Partner ernst genommen werden – das wünscht sich der Förderverein Evangelische Kirche Mörmter, an dessen Spitze Sabine Sweetsir steht. Der seit 2009 bestehende Förderverein habe großes Interesse an einem Fortbestand der Kirche Mörmter, sagt die 64-jährige Vorsitzende. Sie weiß, die Entscheidung zur Durchführung der Entwidmung ist gefallen. Und dennoch: „Die Zukunft der Kirche kann also jetzt beginnen“, meint sie.