Kirche Mörmter : Ein Kleinod auf Abwegen

Die Kirche Mörmter ist aus einer alten Burganlage des 12./13. Jahrhunderts entstanden. Das haben archäologische Untersuchungen auf dem Grundstück sowie das Auffinden älterer Fensterbögen und Maueranker am denkmalgeschützten Gebäude ergeben. Auch Teile des Burggrabens sind noch sichtbar.

Die Kirche im Düsterfeld – so wurde der ursprüngliche Name Wuisterrath fälschlicherweise interpretiert – ist eine Vorburg der Burg Mörmter. Die Herren von Mörmter sind erstmals 1277 bezeugt. Die eigentliche Burg Mörmter befand sich in Nähe des Klosters Mörmter (Fazenda da Esperanza). 1377 erlaubte das Stift Xanten den Herren von Mörmter nahe der Burg aus eigenen Mitteln eine Kapelle zu errichten und zu unterhalten.

Um 1540 trat Freiherr Dietrich von Bronkhorst und Batenberg als Herr von Mörmter zum reformierten Glauben über und richtete 1564 eine reformierte Pfarrstelle ein. 1647 entschloss sich Stephan von Quadt- Wickrath zusammen mit seiner Frau Johanna Maria von Bongardt, die reformierte Kirche zu unterstützen. Im Jahre 1655 wurde mit dem Ausbau der Burg Wuisterrath zur Kirche begonnen. Später kamen noch das Pfarrhaus, der Friedhof und ein Schulhaus (heute Küster) dazu. Die heute noch genutzte Glocke stammt aus dem Jahre 1660.

Seit 1805 war die Gemeinde Mörmter pfarramtlich mit der Gemeinde Xanten verbunden. Restaurierungen des Gebäudes fanden 1933 und 1969 statt. Die moderne Innengestaltung der Kirche geht auf die Künstlerin Lotte Marx-Colsmann zurück. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie fanden jeden ersten Sonntag im Monat Gottesdienste in der Kirche statt.