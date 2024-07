Kirche Mörmter soll verkauft werden Förderverein fasst neue Ziele

Alle anwesenden Mitglieder waren sich bei der Versammlung einig, die Vereinsarbeit gleichwohl fortsetzen, ja sogar ausbauen zu wollen. „Der Verein verzeichnete in den letzten Monaten deutlichen Zuwachs an natur-, geschichts und denkmalschutz-interessierten Menschen, auch aus weiter entfernteren Regionen, denen am Erhalt der Kirche im möglichst ursprünglichem Zustand gelegen ist“, hieß es.