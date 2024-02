Sonsbecker wegen Kindesmissbrauchs angeklagt Missbrauchsprozess wird zweigeteilt

Im Prozess gegen einen 64-jährigen Mann aus Sonsbeck, dem Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung und der Besitz von kinderpornografischen Inhalten vorgeworfen wird, fanden am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch die ersten Zeugenvernehmungen statt. Darunter sagte auch eines der mutmaßlichen Opfer, die heute 17-jährige Pflegetochter Celine (Name geändert) vor der Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers aus. Ihre Vernehmung wurde allerdings unterbrochen. Nach einer längeren Beratungspause kam die Kammer zu der Entscheidung, dass ein aussagepsychologisches Gutachten von der Zeugin notwendig werde. Die sie betreffenden Anklagepunkte sollen nun in einer gesonderten Strafverhandlung behandelt werden.