Prozess am Amtsgericht Moers Sonsbecker wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Vor dem Landgericht in Moers hat am Donnerstag eine Strafverhandlung gegen einen 64-jährigen Mann aus Sonsbeck begonnen, dem Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung und der Besitz von kinderpornografischen Inhalten vorgeworfen wird. Insgesamt werden ihm von der Staatsanwaltschaft 13 Taten zur Last gelegt, die sich im Zeitraum 2016 bis 2023 ereignet haben sollen. Als mutmaßliche Opfer sind die 2006 und 2018 geborenen Pflegetöchter des Angeklagten benannt. Heute sind die Mädchen fünf und 17 Jahre alt, die zum Schutz ihrer Identität mit den veränderten Namen Sarah und Celine bezeichnet werden. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Zum Prozessbeginn fand in einer mehr als fünfstündigen Verhandlung dessen Anhörung statt sowie die Sichtung des belastenden Foto- und Videomaterials.