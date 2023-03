Auftakt der Vortragsreihe „Auf den Punkt gebracht“ in Sonsbeck Statistisch gibt es in jeder Klasse ein bis zwei Missbrauchsopfer

„Ich habe nicht vor, die Kirche in Grund und Boden zu reden“, versicherte der Referent, der mehr als 40 Jahre als stellvertretender Schulleiter an einem katholischen Berufskolleg in Gladbach unterrichtete und seit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst als Dozent an der Volkshochschule Gladbeck und beim Kinderschutzbund Alpen arbeitet. Aber auch die Kirche müsse sich der Verantwortung stellen, auch die Kirche habe schwere Schuld auf sich geladen. Tatorte: Schulen, Pfarrhäuser, die Kirche vor und nach dem Gottesdienst. „Die Hälfte der Priester, die nachweislich Kindern schweres Leid zugefügt haben, waren Mehrfachtäter“, so das Ergebnis eines Gutachtens.