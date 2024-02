Sonsbecker wegen Kindesmissbrauchs angeklagt Kinderärztin widerlegt Erklärung des Angeklagten

Im Prozess gegen einen 64-Jährigen aus Sonsbeck, der zwischen 2016 und 2023 seine beiden Pflegetöchter Celine (heute 17) und Sarah (heute 5, Namen geändert) sexuell missbraucht haben soll, wird am Mittwoch, 28. Februar, das Urteil erwartet. Zumindest, was den mutmaßlichen Missbrauch des jüngeren Mädchens und den Besitz sowie das Herstellen kinderpornografischer Schriften betrifft. Das Verfahren im Zusammenhang mit der älteren Pflegetochter Celine wurde, wie berichtet, Kostenpflichtiger Inhalt von der auswärtigen Strafkammer des Landgerichtes Kleve in Moers abgetrennt. Die sie betreffenden drei der insgesamt 13 Anklagepunkte werden in einem gesonderten Prozess verhandelt.