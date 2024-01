Kindersitzung des Xantener Carnevals-Vereins Kleine Narren machen selbst das Programm

Nach der Damensitzung am Samstag folgte am Sonntag die Kindersitzung für die kleinsten und etwas größeren Narren. Schon lange vor dem offiziellen Beginn des Programms hatte sich der Saal im historischen Schützenhaus mit Kindern und deren Eltern gefüllt. Während die meist fantasievoll kostümierten und geschminkten Kinder vor der Bühne bis zum offiziellen Beginn ihr eigenes Programm in Form von Tänzen oder Spielen veranstalteten, klönten die Eltern an den Tischen bei Kaffee und Kuchen, Waffeln sowie kalten Getränken. Gebacken hatten Mitglieder des Vereins, und der Erlös hieraus fließt in die Jugendarbeit des XCV.