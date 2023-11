Weihnachtswunschbaumaktion in Xanten und Sonsbeck Kinderwünsche hängen zum Pflücken bereit

Für viele ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. Es ist die Zeit der reich gedeckten Tische, der üppig geschmückten Tannenbäume, die Zeit des Gebens und Beschenktwerdens. Doch wenn das Geld ohnehin knapp ist und die Rechnungen in der dunklen, kalten Jahreszeit für Strom, Gas, warme Kleidung nochmals höher ausfallen, wird für viele Familien Weihnachten zur Belastungsprobe. Wie soll Kindern noch ein Geschenk gekauft werden, wenn es doch am Grundlegendsten fehlt? „Die Zahl der bedürftigen Familien in unserer Mitte steigt“, sagt Katja Ververs vom Kinderschutzbund Peter Pan. Der Ortsverband betreue aktuell 35 Familien in Xanten und Sonsbeck. Hinzu kämen zahlreiche Flüchtlingsfamilien. Und doch verspricht die Leiterin: „Kein Kind geht an Weihnachten leer aus.“ Deshalb startet der Kinderschutzbund wieder seine alljährliche Wunschbaumaktion. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Chadia Hamadé, TV-Autorin und Live-Reporterin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen.