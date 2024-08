Kinderschutzbund Xanten-Sonsbeck feiert runden Geburtstag Seit 60 Jahren für Familien im Einsatz

Das Ziel des Kinderschutzbundes ist seit 60 Jahren das gleiche: schnelle und unbürokratische Familienhilfe. Die Bandbreite der Angebote ist in den Jahrzehnten jedoch vielfältiger geworden. Noch immer werden gespendete Kleidung, Haushaltsutensilien und Hygieneartikel an finanzschwache Familien ausgegeben. Was zu viel ist, wird inzwischen seit vielen Jahren aber auch in dem Laden Kinderoase an der Hochstraße 98 zu kleinem Preis verkauft. „Familien aus Straelen, Rheinberg und weiter kommen zu uns“, erzählt die 22-Jährige, die von klein auf ehrenamtlich mithilft. „Oftmals stehen die Menschen schon vor der Öffnung Schlange.“