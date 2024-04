Von Wasserski bis Esel-Wanderung Elf Tipps für den Kindergeburtstag in Xanten und Umgebung

Bei den Angeboten des Pferdehofs am Deich ist für jeden Wunsch des Geburtstagskindes etwas Passendes dabei. Der Hof bietet in Xanten-Vynen nämlich nicht nur Ponygeburtstage, sondern auch Indianer-, Ritter- und Einhorngeburtstage an. Das Angebot besteht aus geführtem Reiten, bei dem die Mädchen und Jungen die Ponys besser kennenlernen können, und einem Bastelangebot. Außerdem bietet der Pferdehof Hobby-Horse-Geburtstage (Steckenpferd-Reiten) an, ebenfalls mit einem Bastelangebot. Die Kosten liegen bei 160 Euro für drei Stunden Ponyspaß.