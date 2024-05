Kinderfest der Schützen Hamb Eine Schiffsschaukel zum 100-Jährigen ist der Renner

Auch zum 100-jährigen Bestehen haben die Antonius-Schützen Hamb ihr weit über die Ortsgrenzen beliebtes Kinderfest gefeiert. Andrang herrschte an allen Spielständen, in der Cafeteria und am Getränkepavillon. Doch es gab an dem sonnigen Festtag einen Höhepunkt: Besonders die Schiffschaukel, die erstmals zum Jubiläum der Bruderschaft aufgestellt wurde, hat den Kindern riesigen Spaß bereitet. Daneben gingen hunderte Luftballons mit den Adressen der Kinder in die Luft, mit dem Wunsch, den weitesten Weg zu machen. „Die Sieger werden im Rahmen des Familienfests Ende August mit tollen Gewinnen geehrt“, berichten die Schützen. Glückliche Gewinner gab es zudem bei der Verlosung: Fahrräder, ein Fernseher und viele Spiele wurden mit nach Hause genommen. „Es war wieder ein fröhliches Fest“, sagt die Bruderschaft, die sich auf die kommende 55. Ausgabe freut. Foto: Antonius-Schützen