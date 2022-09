Erlös für Klinik in Benin : Kinderärzte geben Benefizkonzert im Xantener Dom

Das Orchester spielte schon in der Tonhalle Düsseldorf. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Xanten Das Orchester der Deutschen Kinderärzte bittet am Mittwoch, 7. September, bei Kompositionen von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms um Unterstützung für die Kinderstation in Benin.

Wer bei den Klängen von Brahms und Beethoven Gutes tun möchte, sollte das Benefizkonzert im Xantener Dom am Mittwoch, 7. September, nicht verpassen. Dort spielt ab 19.30 Uhr das Orchester der Deutschen Kinderärzte. Gäste können sich auf das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven und die Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Johannes Brahms freuen. Die Einnahmen dieser Veranstaltung werden komplett zugunsten der Kinderstation der Klinik in Benin in Westafrika von Aktion pro Humanität verwendet. Unterstützt wird das Konzert durch den Rotary Club Xanten.

Das Orchester der Deutschen Kinderärzte wurde im Jahre 1960 von einem Kinderarzt aus Warendorf als kleines Kammerorchester gegründet. Dem Geiger und Professor an der Musikhochschule Wien, Eduard Melkus, ist es zu verdanken, dass es sich schrittweise zu einem vollständigen Symphonieorchester entwickelte. Heute ist Mario Hartmuth der künstlerische Leiter, der am Mittwoch auch das Dirigat führt. Mehr als 80 Prozent der Orchester-Mitglieder sind Kinderärzte in Klinik und Praxis. Der Reinerlös aus den Konzerteinnahmen kommt stets karitativen und sozialen Einrichtungen für Kinder zugute.

Beim Benefizkonzert in Xanten wird das Orchester zudem von der Düsseldorfer Solistin Wonhee Bae unterstützt. Die inzwischen international anerkannte Geigerin trat als Solistin bereits unter anderem mit dem Russian National Orchestra, dem Philadelphia Orchestra, der Philharmonie der Nationen, dem Bukarest Philharmonic Orchestra, den Bergischen Symphonikern und dem Seoul Philharmonic Orchestra auf. Solo Recitals und Kammermusik führten sie auf zahlreiche internationale Konzertbühnen, und ihre Konzerte werden von bedeutenden Rundfunk- und Fernsehanstalten in Europa, Asien und in den USA gesendet.

Das Benefizkonzert im St.-Viktor-Dom in Xanten beginnt am Mittwoch, 7. September, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

(beaw)