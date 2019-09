Am 15. Oktober im Festzelt an der Südsee : „Jim Knopf“ kommt als Musical für Kinder zum „Kids-Oktoberfest“

Xanten Am 15. Oktober wird im Festzelt an der Südsee die vertonte Geschichte von Michael Ende erzählt. Karten gibt es unter anderem in Volksbank-Filialen und im Internet.

(RP) Von Donnerstag, 3., bis Freitag, 27. Oktober, findet das 21. Xantener Oktoberfest im Festzelt an der Südsee statt. Und auch in diesem Jahr wird wieder das „Kids-Oktoberfest“ für kleine Gäste stattfinden – und zwar am Dienstag, 15. Oktober.

Aufgeführt wird an diesem Tag ab 15 Uhr das Kinder-Musical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Die liebevoll inszenierte Geschichte von Jim Knopf, Lukas, dem Lokomotivführer, sowie den sympathischen Bewohnern der Insel „Lummerland“, geschrieben von Michael Ende, ist ein Kinderklassiker. Das Ensemble des Theaters Lichtermeer habe unter der Regie von Jan Radermacher und Timo Riegelsberg ein fantastisches Musical für die ganze Familie geschaffen. Der humorvolle Mix aus Tanz, Gesang und Schauspiel sei für Kinder ab vier Jahren empfohlen, heißt es von Seiten des FZX.

Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits online und im stationären Handel. Karten sind zum Preis ab zehn Euro (inklusive Gebühren) erhältlich in den Filialen der Volksbank Niederrhein in Xanten, Sonsbeck, Alpen, Menzelen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Moers (Mühlenstraße). Volksbank-Kunden dürfen sich beim Ticketkauf zudem auf einen kostenlosen Getränkegutschein als Extra freuen.