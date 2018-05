Sonsbeck: Kinder in Hamb drehen voll am Rad

Sonsbeck Das 50. Kinderfest der Schützenbruderschaft St. Antonius war wieder ein voller Erfolg. Rund 70 Helfer an 15 kreativ gestalteten Spielständen sorgten für beste Unterhaltung. Auch die Regenpause trübte die gute Laune nicht.

Der Reiz der Kinderkirmes liegt zweifellos in ihrer Originalität. So haben die Schützen vor Jahrzehnten die ausrangierte Schießbude eines Schaustellers für kleines Geld erworben und kindgerecht hergerichtet. Jannik Peters ist davon begeistert. Mit höchster Konzentration zielt er auf die Röhrchen, die eine hübsche Handytasche halten. Nicht jeder Schuss ist ein Treffer, aber "Schießmeister" Jürgen Kraschewski nimmt das nicht so genau: "Bei mir ist noch keiner leer ausgegangen." Die Teilnahme an den zahlreichen Attraktionen kostet je ein Kärtchen, zehn davon bekommen die Hamber Kinder geschenkt. Auswärtige müssen einen kleinen Obolus dafür entrichten. 70 Helfer sind im Einsatz. Unterstützt werden die Organisatoren von der örtlichen Feuerwehr, die zum waghalsigen Kistenstapeln einlädt und dem Team vom Kindergarten St. Marien.

15 Spielstände können dem Nachwuchs beim Jubiläumsfest am Sonntag angeboten werden, und die haben es in sich: Ob das selbst gebaute Kinderkarussell mit Bobbycars, die zur 20 Meter langen Rollbahn umfunktionierten Transportmodule aus der Gärtnerei oder das witzige "Ball-im-Eimer"-Spiel: Die Ausrichter beweisen auch in diesem Jahr wieder ein Höchstmaß an Kreativität. Absoluter Anziehungspunkt ist am Sonntag die Hüpfburg "Last man standing". Pro Durchgang stehen dabei sieben Kinder auf aufgeblasenen Sockeln und müssen abwechselnd über kreisende Balken springen oder sich wegducken, um nicht abgeräumt zu werden. Einfache Regel: Wer zuletzt lacht, hat gewonnen. Und gelacht haben an diesem Tag alle, auch wenn ein starkes Gewitter für eine einstündige Spielpause sorgt. Zumal sich die Regenzeit bei Saft und einer riesigen Kuchenauswahl in der Turnhalle ganz prima aushalten lässt. Für ganz Mutige steht danach das "Aerotrim" bereit. Festgeschnallt inmitten dreier Drehkörper geht es im Wortsinne rund - und zwar in alle Richtungen. Ein Motor steht nicht zur Verfügung, angetrieben wird das luftige Gerät allein durch Muskelkraft der Helfer. "Wir drehen hier ganz schön am Rad", erzählt Eckhard Sy, der die Kinder während der Überschläge noch Rechenaufgaben lösen lässt.