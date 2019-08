Debatte um Kies-Abbau am Niederrhein : Hülskens geht in die Offensive

Xanten Hülskens schaltet sich in die öffentliche Debatte um den umstrittenen Kies-Abbau ein. Auf Plakaten will das Unternehmen zeigen, welchen Nutzen seine Arbeit bringt.

In der Debatte um einen weiteren Kies-Abbau am Niederrhein will die Firma Hülskens stärker in der Öffentlichkeit für ihre Position werben und hat deshalb eine Anzeigen-Kampagne gestartet. In Xanten, Alpen, Wesel und drei weiteren Kommunen wurden Plakate aufgestellt, weitere sollen in den nächsten Wochen folgen, wie das Unternehmen aus Wesel auf Anfrage mitteilte. Die Argumente für einen Kies-Abbau würden in der aktuellen Debatte zu wenig berücksichtigt. Deshalb wolle das Unternehmen stärker darüber informieren, warum ein Abbau wichtig sei, sagte ein Sprecher. Es sei das erste Mal in der Firmengeschichte, dass Hülskens eine solche Kampagne mache.