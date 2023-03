Ehrung von Mitgliedern Kfd Sonsbeck mit neuem Vorstand

Nach der Begrüßung der Teamsprecherin Renate Hegmann und einem geistigen Impuls ließ man das vergangene Jahr Revue passieren. So blickten die Frauen unter anderem auf eine Drei-Tages-Tour nach Hameln, ein großes Sommerfest, die Pädchentour und regelmäßige Spielemittage zurück. Zu den monatlich mitgestalteten Gottesdiensten kamen im vergangen Jahr noch besondere Gottesdienste: Als Karneval im vergangen Jahr kurzfristig wieder verschoben werden musste, veranstalteten die Frauen einen karnevalistischen Gottesdienst mit „kölsche Tön.“ Außerdem gab es eine „Florale Abend-Andacht“ in einer Gärtnerei und eine Auszeit in der Kirche unter dem Thema: „Ich will Me(e/h)r“. In dem zu Corona-Zeiten begonnenen Broadcast wurde wieder an Termine erinnert und zur Jahreszeit passende Impulse versandt, beispielsweise mit einem Engel-Adventskalender.