Fahrradtour der Region Xanten KFD-Frauen erkunden Bergbautradition

Die Katholischen Frauengemeinschaften in der Region Xanten haben sich zusammen auf eine Radtour gemacht, um die Bergbautradition in der Region zu erkunden. Trotz des heißen Wetters radelten gut 30 Frauen ab dem Alpener Bahnhof gemeinsam in Richtung Kamp-Lintfort los, nachdem sie teilweise aus ihren Ortsgruppen schon mit dem Fahrrad angereist waren.