Positiver Alkoholtest : Fahrt endet im Maisfeld – Sonsbeckerin muss Führerschein abgeben

Eine Frau aus Sonsbeck (41) ist am Dienstagabend mit ihrem Auto in einem Maisfeld gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 23.30 Uhr auf der Xantener Straße von Kevelaer in Richtung Sonsbeck unterwegs gewesen. Nach einer Linkskurve sei sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, weil sie einem Reh ausgewichen sei, wie sie ausgesagt habe, berichteten die Ermittler. Die Frau sei durch eine Wiese gefahren und in einem Maisfeld zum Stehen gekommen. Dabei sei sie unverletzt geblieben, aber an ihrem Fahrzeug sei ein Sachschaden entstanden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten hätten einen Alkoholgeruch festgestellt, ein entsprechender Test sei positiv verlaufen. Die Frau sei deshalb mit zur Wache genommen worden, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnommen habe. Sie habe ihren Führerschein vorerst abgeben müssen und erwarte ein Strafverfahren.