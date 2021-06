Keine Zeugnis-Übergabe im APX : Xantens Bürgermeister enttäuscht von LVR-Absage

Xanten Die Stadt Xanten hätte die Zeugnis-Übergabe für die Abiturienten des Stiftsgymnasiums gern wieder in den Archäologischen Park verlegt. Aber der Landschaftsverband lehnt das ab. Dafür hat Bürgermeister Thomas Görtz kein Verständnis.

Xantens Bürgermeister reagiert enttäuscht auf die Ankündigung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), in diesem Jahr keine Zeugnis-Übergabe im Amphitheater des Archäologischen Parks (APX) zu erlauben. Dafür habe er kein Verständnis, sagte Görtz. Wie unsere Redaktion berichtete, gibt es eine Entscheidung des Präventions- und Krisenstabes des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), aus Sicherheitsgründen keine größeren Veranstaltungen durchzuführen.

Die Infektionszahlen seien deutlich gesunken und die Corona-Regeln gelockert worden, sagte Görtz dazu. Menschen dürften wieder ins Museum und ins Kino gehen, in Restaurants essen, in Geschäften einkaufen und sich in Biergärten treffen. Die Abiturienten dürften abends sogar eine Abschlussparty feiern.