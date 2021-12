Keine Fördergelder für 2022 aus Landesprogramm : Sanierung des Xantener Fürstenberg-Stadions muss weiter warten

In einem ersten Sanierungsschritt soll der Ascheplatz in ein Kunstrasen-Spielfeld umgebaut werden. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Der Start der Sanierung der TuS-Sportanlage verzögert sich. In 2022 werden keine Fördergelder fließen. Die Stadt möchte aber einen weiteren Antrag stellen.

Die Stadt Xanten ist beim Sportstätten-Förderprogramm 2022 leer ausgegangen. Das Geld aus dem Landestopf sollte in die erste Teilsanierung des Fürstenberg-Stadions fließen, damit der Ascheplatz in ein Kunstrasen-Spielfeld umgebaut werden kann. Die Stadt möchte aber einen weiteren Versuch starten, um an die Fördergelder zu kommen, wie Stefan Roeloffs vom Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement am Freitag auf Nachfrage mitteilte. So sei geplant, unter Einbeziehung der Politik fristgerecht bis September 2023 einen neuen Antrag zu formulieren und nach Düsseldorf zu schicken. Die maximale Fördersumme je Projekt für Tiefbauarbeiten liegt weiterhin bei 750.000 Euro, der förderfähige Finanzierungsbedarf bei höchstens 90 Prozent.