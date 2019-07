Kegelclub feiert Geburtstag : Sonsbecker „Spätzünder“ kegeln seit 40 Jahren

Sonsbeck Der zwölfköpfige Club feiert runden Geburtstag – dafür geht’s nach Willingen.

Der Kegelclub „Die Spätzünder“ feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Am 17. Januar 1979 trafen sich zehn Beschäftigte der Firma Herzog & Langen im Restaurant Zur Furth in Labbeck, um einen Kegelclub zu gründen. Die Kegler trafen sich weiter alle vier Wochen, um zu kegeln und dabei zunächst Regeln festzulegen und sich Statuten zu geben. Am 29. August 1979 wurde dann der Kegelclub mit dem programmatischen Namen „Die Spätzünder“ gegründet.