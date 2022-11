Neues Design, neue Verkaufstellen : Werbering Sonsbeck erweitert Gutscheinverkauf

Werbering-Vorsitzender Rainer Vermöhlen (v.l.), Maximilian Fuchs (Volksbank), Markus Hans (Sparkasse), Markus Janßen und Beate Pauls (Gemeinde) sowie Christian Holz und Rene Gerbecks zeigen die neuen Gutscheine. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Mit neuem Design und zusätzlichen Verkaufstellen sollen die in 70 Mitgliedsbetrieben einlösbaren Wertschecks die Kaufkraft in Sonsbeck binden. Der Verkauf startet mit der Weihnachtslosaktion.

Der neue Aussichtsturm und die Gommansche Mühle sind darauf ebenso zu sehen wie die Labbecker Hasen oder der Antonius-Brunnen in Hamb. Das neue Design der Gutscheine des Werberings Sonsbeck ist modern und soll alle Ortschaften ansprechen. Für fünf oder zehn Euro gibt es die Wertschecks zu kaufen. Und zwar ab Montag, 14. November, an vier Verkaufsstellen: neben Damenmoden Pumuckel/Poststelle Sonsbeck erstmals auch in der Geschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein, der Volksbank Niederrhein und im Rathaus der Gemeinde Sonsbeck.

„Wir wollen mithilfe der Gutscheine die Kaufkraft im Ort binden“, erklärt der Werbering-Vorsitzende Rainer Vermöhlen. „Die Gutscheine lassen sich in allen Mitgliedsbetrieben des Werberings einlösen.“ Also bei rund 70 Partnern, von Lebensmittel-Märkten übers Autohaus bis hin zu verschiedenen Dienstleistern. Bereits vor vier Jahren hatte der Werbering das Pilotprojekt mit einer Verkaufsstelle gestartet. Seit etwa zwei Jahren werden die Gutscheine zunehmend stark angefragt. „Besonders in der Vorweihnachtszeit sind sie beliebt, als Geschenk unter Freunden oder wenn etwa Unternehmen ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen“, sagt Vermöhlen.

Nicht zufällig startet daher der Verkauf der neu designten Gutscheine mit der alljährlichen Weihnachtslosaktion des Werberings am Montag, 14. November. Die erste Hauptziehung findet bereits am Samstag, 26. November, um 15 Uhr in Egons Eiscafé statt. Die zweite Hauptziehung wird am Mittwoch, 4. Januar 2023, bei Grillmeister Christian Holz durchgeführt. Auch bei der Weihnachtslosaktion gibt’s neben Sofortpreisen in den jeweiligen Geschäften vor allem viele Werbering-Gutscheine zu gewinnen.

„Die Gutscheine ermöglichen es uns auch, mit den Kunden intensiver ins Gespräch zu kommen“, sagt Vermöhlen. „Beim Kauf oder beim Einlösen wird oftmals gequatscht. Diese Nähe zum Kunden und die Kommunikation sind sehr wichtig für uns, um die Menschen von den Betrieben vor Ort zu überzeugen.“

(beaw)