Katholikentag in Stuttgart : Weihbischof Lohmann fordert mehr Einsatz für den Wald

Stuttgart/Xanten Die beiden Kirchen gehören zu den größeren Waldbesitzern in Deutschland. Weihbischof Rolf Lohmann hat sie deshalb dazu aufgerufen, beim Waldschutz voranzugehen: „Als Christen sind wir besonders gefordert.“

Weihbischof Rolf Lohmann aus Xanten hat sich dafür ausgesprochen, dass die Kirchen mehr für den Schutz der Wälder unternehmen. „Als Christen sind wir besonders gefordert, die gesamte Schöpfung in den Blick zu nehmen“ sagte Lohmann auf einer Podiumsveranstaltung im Rahmen des Katholikentags am 27. Mai in Stuttgart. „Da ist bei uns große Luft nach oben.“ Und gerade die Rettung der Wälder lohne sich, denn: „Eigentlich rettet der Wald uns.“ In Bezug auf die Klimakrise warnte er: Wenn jetzt kein Druck aufgebaut werde, sondern zu langfristig gedacht werde, „dann wird das eine Katastrophe“. Der Schutz des Klimas koste Geld und werde auch persönliche Opfer verlangen: „In manchen Dingen kann unser Lebensstil nicht so bleiben.“ Lohmann forderte einen „Dialog aller Handelnden“ zu diesem Thema: „Wir haben den Auftrag, die ‚Mehrheit der Vernunft‘ zu stärken.“ Mit diesem Appell rannte er bei den anderen Diskussionsteilnehmern offene Türen ein. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der ebenfalls auf dem Podium saß, bemerkte, er als säkularer Sohn einer muslimischen Familie wünsche sich in dieser Frage einen Wettbewerb der Religionen: „Und der geht so: Wer macht am meisten für die Schöpfung?“