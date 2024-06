Kasalla-Konzert in Xanten „Vielen Dank, Xanten, ihr wart ganz zauberhaft“

Das Konzert an der Xantener Südsee ist fast vorbei, da sollen sich alle hinsetzen oder hinhocken. Kasalla spielt gerade „Stadt met K“. Dass die Band das Publikum mitten im Song auffordert, herunterzugehen, um dann gemeinsam hochzuspringen, hat Tradition. Und in Xanten ist der Boden nach einem kurzen Regen „perfekt aufgeweicht und superelastisch“, ruft Sänger Bastian Campmann auf der Bühne ins Mikrofon. Nur, „wer es wirklich am Bein hat oder am Knie oder an der Hüfte“, der dürfe jetzt stehen bleiben. Und dann gehen die Menschen runter und singen mit Kasalla „Schalalalala, Schalalalala“ – solange, bis Bastian Campmann ruft: „Eins, Zwei, Drei – und springen!“ Und die Menge springt.