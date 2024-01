Damit junge Jecken mehr Kamelle fangen können Xantens Blutwurstsonntagszug bekommt eine Kinderzone

Der Xantener Blutwurstzug zieht am Sonntag, 11. Februar, durch die Innenstadt. Start ist um 14.11 Uhr. Zugaufstellung ist am Erprather Weg/Am Langacker. Von dort ziehen die Karnevalswagen, Fußgruppen und Spielmannszüge über Siegfriedstraße, Europaplatz, Bahnhofstraße, Kurfürstenstraße, Marktplatz, Marsstraße, Viktorstraße, Lüttinger Straße, Orkstraße, Scharnstraße, Hühnerstraße und Karthaus bis zur Rheinstraße. Am Rheintor ist die Zugauflösung. Die Kinderzone ist also in etwa auf halber Strecke. Sie weiter vorn einzurichten, sei nicht möglich, da die Fußgängerzone dafür zu eng sei, sagte Werner van Gemmeren.