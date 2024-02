Fotos So war der Blutwurstsonntagszug 2024 in Xanten

In Xanten ist am Sonntag (11. Februar 2024) der Blutwurstzug durch die Innenstadt gezogen. Mehr als 30 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszüge waren dabei. Hier finden Sie Fotos davon. Dieses Bild ist oben auf dem Wagen der Lötkolben Wardt entstanden. Sie hatten ihren Karnevalswagen als Piratenschiff gebaut. Als „Pirates of the Caribbean“ zogen sie auf ihrer „Black Pearl“ durch die Innenstadt.