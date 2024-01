Termin, Zugstrecke, Kinderzone Was Sie zum Blutwurstsonntagszug in Xanten wissen müssen

Es ist lange her, dass in Xanten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hintereinander ein Karnevalszug durch die Innenstadt zog. Wie aus der Chronik des Xantener Blutwurstkomitees (XBK) hervorgeht, war es zuletzt 1977 und 1978 gewesen. Seitdem hatte Xanten einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Dass es nach 2023 aber auch 2024 einen Blutwurstsonntagszug in Xanten gibt, hat einen besonderen Grund. Die Erklärung und alle andere Wichtige zum Blutwurstsonntagszug 2024 in Xanten haben wir im Überblick.