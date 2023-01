Termin, Zeiten, Motto Alles Wichtige zum Blutwurstsonntagszug in Xanten

Das Xantener Blutwurstkomitee (XBK) feiert Jubiläum. Es wurde am 11. November 1972 gegründet, also vor 50 Jahren. Wenige Monate später, am Blutwurstsonntag, 4. März 1973, rollte der erste Karnevalszug des Vereins durch Xanten. Ein halbes Jahrhundert später, also in der Karnevalssession 2022/23, lautet deshalb das Motto: „Kaum zu glauben, aber wahr, der XBK wird 50 Jahr“.