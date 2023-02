Tausende Menschen feiern Blutwurstsonntagszug rollt wieder durch Xanten

Kurz nach 14 Uhr ist der Blutwurstsonntagszug in Xanten gestartet. Knapp 40 Wagen und Gruppen ziehen am Sonntagnachmittag durch die Innenstadt. An den Straßenrändern jubeln ihnen Tausende Menschen zu. Sie hoffen auf Kamelle, aber nicht nur: In Xanten, und das ist das Besondere an diesem Karnevalszug, wird auch Blutwurst geworfen – in Scheiben geschnitten und verpackt.