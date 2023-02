Termin, Teilnehmer, Zugstrecke Was Sie zum Blutwurstsonntagszug in Xanten wissen müssen

Bei einem Stammtisch am 11. November 1972 in einer Kneipe in Xanten stellt Hubert Spöllmann fest, dass an Karneval außer den Sitzungen des Xantener Carnevalsvereins (XCV) nichts geboten wird. Sein Vorschlag: „Da wir ja schon etwas Erfahrung mit langer Blutwurst haben, lasst uns am Karnevalssonntag eine Blutwurst von circa zehn Metern Länge durch die Stadt tragen. Nach dem Umzug wird die Wurst dann in der Xantener Altstadt kostenlos verteilt.“ Dafür wird ein Verein gegründet: das Blutwurstkomitee (XBK). Und wenn der Nelkensamstagszug in Moers schon samstags zieht, sollte der Sonntag in Xanten eben Blutwurstsonntag und der Umzug Blutwurstsonntagszug heißen.