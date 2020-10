Karneval in Xanten : Auch Blutwurstkomitee sagt alle Veranstaltungen ab

Karneval in Xanten

Beratung auf Abstand und an der frischen Luft: der Vorstand des Xantener Blutwurstkomitees. Foto: XBK

Xanten Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr in Xanten kein Hoppeditz-Erwachen geben, im nächsten Jahr fällt auch der Rathaussturm aus: Das Xantener Blutwurstkomitee zieht damit die Konsequenzen aus den steigenden Infektionszahlen.

Nach dem Xantener Carnevals-Verein (XCV) hat auch das Blutwurstkomitee (XBK) alle Veranstaltungen für die Session 2020/2021 abgesagt. Es wird also weder ein Hoppeditz-Erwachen, noch einen Rathaussturm an Altweiber, eine Marktfete oder einen Möhneball geben, wie XBK-Präsident Werner van Gemmeren am Mittwoch unserer Redaktion sagte. Diese Entscheidung habe der Vorstand wegen der Corona-Pandemie und der gestiegenen Infektionszahlen getroffen. „Die Gesundheit geht vor.“ Selbst wenn Veranstaltungen Anfang des Jahres erlaubt sein sollten, ließen sie sich unter den aktuellen Bedingungen kaum organisieren, zumal ein Verein nicht die Verantwortung dafür übernehmen könne, dass sich auf einer Feier nicht doch jemand mit Corona infiziere.