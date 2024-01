Damensitzung des Xantener Carnevalvereins Ein Supergirl führt die Polonaise an

Info

Hauptsitzung Höhepunkt der Veranstaltungen des Xantener Carnevalsvereins (XCV) ist die Sitzung Party meets Bütt am Samstag, 3. Februar, im Historischen Schützenhaus. Los geht das abwechslungsreiche Programm um 19:11 Uhr. Wie der XCV mitteilt, sind dafür noch einige Restkarten vorhanden. Der Preis beträgt 20 Euro. Reservierung für den Abend und weitere Infos per E-Mail an info@x-c-v.de.