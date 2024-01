Traditioneller Frühschoppen Birten feiert Karneval mit starker Botschaft

Der SV Viktoria Birten feiert am Sonntag, 4. Februar, wieder seinen beliebten Karnevalsfrühschoppen. Dafür hat er sich in diesem Jahr ein Motto ausgesucht, dass ihm sehr am Herzen liegt, wie er in einer Mitteilung erklärte: „Viktoria Birten, mein Verein mit Herz und Seele! Hier ist der Regenbogen nicht nur ein Slogan!“ Dazu erklärte der Verein: Gerade in der heutigen Zeit, „mit all den Kriegen und allerorts Diskriminierung“, wolle er darauf aufmerksam machen, „dass bei der Viktoria jeder Mensch, egal welcher Hautfarbe und Gesinnung, zu jeder Zeit herzlich willkommen ist und – so gut es nur eben geht – ins Vereinsleben integriert wird“.