Alle Feten in der Übersicht Was an Karneval in Sonsbeck geplant ist

Karnevalssamstag Auch ohne Straßenkarneval gibt’s in Sonsbeck was zu feiern. Am Karnevalssamstag, 18. Februar, steigt ab 20.11 Uhr die große Karnevalsparty mit Kostümwahl. DJ Orakel bringt eine Palette an Karnevalsliedern und aktuellen Hits mit. „Für das originellste Kostüm winkt ein Hauptpreis von 50 Euro“, so die Schützen. „Außerdem werden viele weitere Preise ausgelobt.“ Es wird wieder eine Happy Hour von 20.11 bis 21.11 Uhr mit zwei Getränken zum Preis von einem geben. Die St.-Marienbruderschaft weist darauf hin, dass aufgrund der begrenzten Besucherzahl ein Besuch der Karnevalsparty nur mit Eintrittskarte möglich ist. Diese können in der Gaststätte Zur Börse erworben werden. Infos unter Tel. 02838 6559887.