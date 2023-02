Büttensitzungen in Sonsbeck Karneval ganz in Frauenhand

Zugegeben, im Vergleich zu anderen Kommunen ist es in Sonsbeck relativ ruhig auf den Straßen, wenn die närrische Hochzeit beginnt. Kein Karnevalszug rollt durch die Gemeinde. Es gibt auch keinen originären Karnevalsverein. Und doch: „Sonsbeck ist total jeck“, betont Karin Kürvers. „Hier ist bei den Büttensitzungen einiges los“, ergänzt die Frau mit glitzerndem Partyhut. Um sie herum sitzen knapp zwei Dutzend weiterer Damen, ebenso bunt und funkelnd geschmückt. Es werden Chips und Gummibärchen gereicht, hin und wieder auch ein Gläschen Prosecco. Es wird gequatscht und gelacht. Die Stimmung ist ausgelassen. Diese gut gelaunte Truppe sorgt dafür, dass in Sonsbeck an Karneval was los ist. Denn hier liegt das närrische Bühnenprogramm ganz in Frauenhand, genauer: in Hand der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd).