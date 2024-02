Büttensitzung der Schützen Hamb Stimmungshoch mit langem „Ohhh“

Die „Grünhaarzwerge“ mit Kevin Paessens und Klaas Thissen, unterstützt von Lotte Paessens als Sängerin, trommelten sich mit bekannten Rocksongs in die Herzen der Zuhörer. Nicht fehlen durfte Dirk Maibaum, der als Putzfrau Babbisch mit Neuigkeiten aus dem Dorfleben die Jecken in Hamb nun schon zum 28. Mal unterhielt. Christian Holz, Anja und Bodo Reimer führten vom Jubel begleitet die Hamber Version von „Dinner for One“ vor, pünktlich zum 100. Geburtstag der Bruderschaft. Stehende Ovationen erhielten auch „die freiherrlichen Sieben“, die als Schneemänner zum Song „Hey, wir wolln die Eisbärn sehn“ das ganze Publikum mitrissen. Zum krönenden Abschluss sangen die Schneemänner mit allen Akteuren das Hamber Lied, ehe bei der After-Bütt-Party alle Gäste bis in den Morgen die Tanzfläche stürmten.