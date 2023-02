Büttensitzung der kfd Sonsbeck Als die Narren noch Neandertaler waren

Sonsbeck · Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Sonsbeck ging in ihrer Büttensitzung urkomisch in die ganz frühen Anfänge des Karnevals zurück. Eine Veranstaltung unter dem Motto „Früher und auch heut‘, es gab schon immer jecke Leut!“ steht noch an.

10.02.2023, 19:53 Uhr

13 Bilder So jeck war die Büttensitzung der kfd 13 Bilder Foto: Hildegard van Hüüt

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Sonsbecker Kastell, als die freudig gestimmten Damen des kfd-Elferrates bei ihrer Frauensitzung durch die begeistert klatschende Menge zur Bühne zogen. Für Stimmung während des Einzugs sorgten nicht nur die Urlaute der als Neandertaler kostümierten Karnevalistinnen, sondern auch die Musiktitel, die von Wilfried Schönherr eingespielt wurden. Auf der Bühne sorgten Karnevalspräsidentin Karin Kürvers und ihre Mitstreiterinnen für ein einzigartiges dreistündiges Programm, das dem Sessionsmotto „Früher und auch heut‘, es gab schon immer jecke Leut!“ durchaus gerecht wurde. Als besonders talentierte Mitwirkende auf der Bühne erwiesen sich die närrischen Damen, die in Sonsbeck als Karnevalsgruppe „Die Dollen“ bekannt sind. Gleich der erste Programmpunkt machte klar, dass der Elferrat es versteht, sein Publikum bestens zu unterhalten. Karin Kürvers, die als Karnevalspräsidentin brillant durchs Programm führte, präsentierte eine Büttenrede, die mit Lokalkolorit vom Feinsten nicht nur zum Lachen, sondern mit gut abgestimmten Musiktiteln auch zum Mitsingen anregte. Die Bauern, die früher den Schweinemarkt besuchten, die Architekten, die die Straße und den Radweg nach Veen hatten bauen lassen, die Veranstalter des Tractor Pullings, die Facebook-Nutzer – alle bekamen sie ihr Fett weg. Turbulent ging es zu, als das Ehepaar Uschi Schönherr und Ans Hegmann sich gemütlich an einen Tisch setzte und es eine Sterbeanzeige, die den Tod des Ehemannes bekundete, vorfand. Diesem Sketch folgten fünf weitere. Einer von ihnen mit dem Titel „Schulklasse“, in dem es der Lehrerin Liesel Paßmann – Ehrenpräsidentin der „Dollen“ – nur schwer gelang, die tobende Klasse zu bändigen. Was wäre eine Karnevalsveranstaltung ohne Darbietungen von Tanzgruppen? Diesen Part der Veranstaltung deckten die Tanzperlen aus Sonsbeck und die Tanzzwerge aus Kevelaer mit viel Schwung und großer Hingabe ab. Auch Orden, die passend zum Kostüm der Elferrats-Damen einem Knochen glichen, wurden reichlich vergeben. Bei den Damen des Elferrats war Pastor Günter Hoebertz für diese ehrenvolle Aufgabe zuständig. Das begeisterte Mitklatschen bei den vielen Tuschs und Raketen zeugte von der Begeisterung der Besucher. Die Neuzugänge, Uschi Schönherr bei den „Dollen“ und Alexandra Schwillo im Elferrat, fühlten sich für diese Art des Sonsbecker Karnevals wie geboren. So sagte Schwillo: „Es ist mir eine Ehre, hier mitmachen zu dürfen. Es ist alles noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe.“ Auch Hoppediz Erna Plüsch, die im wahren Leben Sabine Azmani heißt, freut sich wie alle anderen auf weitere Aufführungen. Am Samstag, 18. Februar, findet um 19 Uhr die Büttensitzung der kfd satt. Karten für 15 Euro gibt’s an der Abendkasse ab 18 Uhr im Kastell. Hier geht es zur Bilderstrecke: So jeck war die Büttensitzung der kfd

(hvh)