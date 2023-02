Fotos Blick in die Werkshalle der IGKV Sonsbeck

Wenn die Wagenbaugruppe der IGKV baut, dann baut sie groß. Beim letzten Karnevalszug in Veen musste der Kopf ihres Helden Winnie Puuh mit einem Kran aufgesetzt werden. Was der 24-köpfige Männertrupp aus Sonsbeck in diesem Jahr plant, durften wir uns in ihrer Werkstatt ansehen.