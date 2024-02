Veranstalter und Polizei ziehen positive Bilanz Tausende feiern beim Blutwurstzug in Xanten

Insgesamt steckt wieder viel Arbeit, Herzblut und Liebe in diesem Blutwurstzug. Unzählige Stunden haben Menschen aus Freude am Karneval und an der Gemeinschaft in den vergangenen Wochen und Monaten in die Organisation, in Karnevalswagen, in Kostüme, in Choreografien investiert. Sie haben privat auch viel Geld hineingesteckt oder sich um Sponsoren gekümmert, damit sie wieder viele Süßigkeiten und andere Sachen in die Menge werfen können.