Zugstrecke, Kinderzone, Parkplätze Was Sie zum Blutwurstsonntagszug in Xanten wissen müssen

Innerhalb der Wallmauern in der Innenstadt sind alle öffentlichen Parkplätze gebührenpflichtig. Am Blutwurstsonntag Am Blutwurstsonntagszug ist ein Teil nicht zu erreichen oder wird auf einem Teil Parkverbot gelten, weil sie entlang der Zugstrecke liegen. Empfehlenswert sind deshalb öffentliche Parkplätze, die in der Nähe des Zentrums liegen, aber nicht an der Zugstrecke. Dort ist auch ein kostenloses Parken möglich: auf dem Parkplatz P21 direkt am Bahnhof, also an der Bahnhofsstraße gelegen (Anfahrt über Trajanring) – von dort sind es über die Hagenbuschstraße nur wenige Hundert Meter bis zur Siegfriedstraße, wo der Blutwurstzug direkt am Anfang vorbeikommt. Auch auf dem Parkplatz Rheintor (P22) am Varusring (ehemalige B57) kann man kostenlos parken. Er liegt direkt am Kurpark, dahinter ist die Innenstadt, die also fußläufig erreichbar ist. In der Nähe der Kinderzone liegen die Parkplätze P2 Fildersteg (Anfahrt über die Poststraße) und P1 Holzweg (Anfahrt über Poststraße und Holzweg). Am Sonntag soll auch der Parkplatz am Rathaus (P12) erreichbar bleiben (Zufahrt über Varusring, Lüttinger Straße, Orkstraße, Ostwall). Er liegt in der Innenstadt, ist aber kostenpflichtig.