Blutwurstzug in Xanten Fußgruppen und Wagen stellen sich auf – 14.11 Uhr ist Start

Der Blutwurstsonntagszug rollt am Nachmittag durch die Innenstadt. Am späten Vormittag haben sich die Karnevalswagen, Fußgruppen und Spielmannszüge am Erprather Weg aufgestellt. Vor dort ziehen sie am frühen Nachmittag durch die Innenstadt. Wir begleiten den Karnevalszug in Xanten mit einem Live-Blog.