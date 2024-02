Fotos Lüttingen feiert Karnevalszug verkehrt herum

In Xantens Ortsteil Lüttingen gab es am Veilchendienstag (13. Februar 2024) wieder einen Karnevalszug. Was hier anders ist: Die Kinder bilden den Zug und ziehen durchs Dorf, am Straßenrand stehen Eltern, Großeltern, Freunde und Karnevalsgruppen und werfen Kamelle. Deshalb ist es ein „Karnevalszug verkehrt“. Wir zeigen Fotos davon.