Hier werden die Zuschauer mit Kamelle Lüttingen feiert seinen „Karnevalszug verkehrt“

Lüttingen hat am Veilchendienstag wieder seinen traditionellen „Karnevalszug verkehrt“ gefeiert. Was anders ist: Die Kinder bilden den Zug und ziehen durchs Dorf, am Straßenrand stehen Eltern, Großeltern, Geschwister, Anwohner, Zuschauer und Karnevalsgruppen, um Süßigkeiten auf die Mädchen und Jungen zu werfen. Organisiert wurde der Karnevalszug von der Hagelkreuzschule und dem St.-Pantaleon-Kindergarten. Begleitet wurden die Kinder vom Tambourcorps Lüttingen. Am Straßenrand standen auch die Feuerwehrfreunde Lüttingen und die Familie Farbenfroh mit ihren Karnevalswagen, um Kamelle auf die Kinder zu werfen. Die KV Huferend Lüttingen fuhr mit ihrem Karnevalswagen im Zug mit und bildete den Abschluss. Die Polizei sorgte für die Sicherheit.