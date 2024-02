Herzhaft-süße Kombination für Karneval Xantener Metzger belegt Berliner mit Mett, Wurst oder Käse

Die Kombination aus Berliner und Fleischkäse, Mett, Blutwurst oder Gouda ist also ungewöhnlich, aber schmeckt, wie ein Test unserer Redaktion ergab. „Mein Favorit ist der Fleischkäse“, sagt Lemken, „weil die Mischung am besten passt.“ Seinem Gesellen schmecke dagegen die Variante mit dem Mett am besten. „Am besten macht sich jeder selbst ein Bild.“ Ein herzhaft-süßer Berliner kostet in der Metzgerei Lemken in der Xantener Fußgängerzone an der Marsstraße 2,99 Euro.