„Wir stellen uns gegen Rassismus“ Xantens Kinderprinzenpaar mit starker Botschaft

„Trotz all der Fröhlichkeit und Buntheit hier im Saal, wir wollen’s nicht ignorieren“, sprach Xantens Kinderprinzenpaar in seiner Rede. In der Welt würden Kriege geführt, Kinder litten, auch in Deutschland passiere Schreckliches: „Bei einem geheimen Treffen schmiedeten böse Menschen schlimme Pläne. Sie hetzen gegen Werte, die auch den Karneval ausmachen: Gemeinschaft, Vielfalt, Buntheit und Toleranz.“ Sie, die Kinder, könnten nicht die Welt retten. „Doch wir stellen uns klar gegen Rassismus und Gewalt und rufen jeden dazu auf, sich anzuschließen.“ Die Zuhörer reagierten mit kräftigen Applaus.