Karneval in Xanten „Party meets Bütt“ mit vielen Attraktionen

Es folgte Oberschwester Helga, die von ihren Erlebnissen aus dem Leben erzählte. „Die Jugend denkt doch, der Eisprung sei ein Riss im Display ihres Iphones“, so ihre neueste Erkenntnis. Auch das Kinderprinzenpaar Prinz Jacob I. und Prinzessin Lina I. stellte sich mit ihrem Pagen Leon und Pagin Zoey vor, bevor es mit den Attraktionen richtig losging. Gekleidet im stilvollen Trainingsanzug trug „Ewald- der Alhornmann“ ein etwa vier Meter langes Alphorn und überzeugte das Publikum davon, dass das Instrument in Wirklichkeit Alhorn heiße, aus dem Norden Niedersachsens stamme und erst über das Autobahndreieck Alhorner Heide seinen Siegeszug durch ganz Europa angetreten habe. Die Schweizer hätten es letztendlich behalten. „Deshalb ist auch die Frage, woher ein bestimmtes Kräuterbonbon stammt, noch nicht abschließend geklärt“, erzählte der dem Xantener Daniel Reis, den er zum Assistieren auf die Bühne geholt hatte. In seiner Show bewies der Niedersachse, dass er musikalisch nicht nur mit dem Horn umgehen kann, sondern bei seiner Interpretation von „Highway to Hell“, dass auch die Mundharmonika zu seinen bevorzugten Instrumenten gehört. Das Publikum hielt es nicht mehr auf den Sitzen. Gleiches galt für den Auftritt der „Kleevse Tön“, die aus dem regionalen Karneval nicht mehr wegzudenken sind. Nach mehrmaligen Versuchen, die an Corona und Terminproblemen gescheitert waren, war es Hussmann gelungen, Ingrid Kühne für den Abend zu gewinnen. Auch bei ihr blieb kein Auge trocken, als sie sich outete, auch für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 zu sein. „Allerdings muss man noch was für außerorts finden“, gab sie zu bedenken.