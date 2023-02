Empfang der Kinderprinzessinnen Närrischer Besuch in Xantens Rathaus

Meistens herrscht im Xantener Ratssaal eine ernste, mitunter angespannte Atmosphäre. Am Montagabend war es anders: Bürgermeister Thomas Görtz empfing die Kinderprinzessinnen aus Xanten und Wesel, Magdalena I. Lindemann und Lucy I. Hüggenberg. Es war ein fröhlicher Termin. Man tauschte Orden aus, dazu tanzten die Kindergarde und die Showtanzfunken des Xantener Carnevalsvereins (XCV). Aber es gab auch ernste Worte: In ihren Ansprachen erinnerten die XCV-Kinderprinzessin Magdalena I. und Görtz an den Ukraine-Krieg sowie das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Ihre Gedanken seien bei den Menschen, machten beide deutlich. Gerade in schwierigen Zeiten sei der Karneval wichtig, um zwischendurch die Alltagssorgen hinter sich zu lassen und neue Kraft zu tanken.