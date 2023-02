Straßenkarneval in Xanten Blutwurstsonntagszug startet um 14.11 Uhr – die letzten Vorbereitungen laufen

Bevor der Blutwurstsonntagszug um 14.11 Uhr in Xanten starten kann, haben sich Ordnungsamt, Polizei und Blutwurstkomitee (XBK) schon am Vormittag zu einem Koordinierungsgespräch getroffen, um alle wichtigen Fragen zum Ablauf des Tages zu klären. Um die Mittagszeit werden die Betonsperren aufgebaut. Sie und weitere Straßensperren sollen die Sicherheit der Zuschauer entlang der Zugstrecke garantieren. Mehrere Tausend Menschen werden zum Karnevalszug in Xanten erwartet.